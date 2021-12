Un potente antinfiammatorio e antibiotico naturale che rafforza il sistema immunitario? E’ un comunissimo alimento che abbassa colesterolo, glicemia e pressione alta

MeteoWeb

Un noto alimento è un potente antibiotico e antinfiammatorio naturale, con proprietà antitumorali, persino in grado di abbassare il colesterolo alto e la pressione alta, aiutando a regolare la glicemia.

L’aglio non va sottovalutato, in quanto è una vera e propria pianta medicinale, utilizzata sin dai tempi più antichi per le sue proprietà curative: la sua azione antibatterica ed antivirale lo rende capace di bloccare il raffreddore, bronchiti, infezioni intestinali. E’ utile contro l’ipertiroidismo e l’ipotiroidismo, è in grado di bilanciare i livelli di zuccheri nel sangue, ed è considerato l’alimento anti-infarto per eccellenza.

Aglio: un bulbo ricco di storia

L’aglio è il bulbo dell’Allium sativum, una pianta della famiglia delle Liliacee, originaria dell’Asia centrale. Pare che le sue proprietà siano state riconosciute già dall’egiziano Ermete Trismegisto, autore della Tavola Smeraldina.

I faraoni somministravano abbondantemente aglio agli operai addetti alla costruzione delle piramidi per preservarli da malattie e infezioni intestinali, conferendo loro maggiore resistenza fisica. Alimento base per gli Ebrei, rappresentando una delle privazioni più sentite dal popolo eletto durante la traversata del deserto, venne utilizzato anche dai Greci per fini terapeutici e alimentari e consumato dai soldati prima che infuriasse una battaglia, in quanto ritenuto un concentrato di potenza ed energia.

Per i Romani, invece, che ne mangiavano grandi quantità nei banchetti, la pianta era sacra alla dea della fertilità Cerere.

Le proprietà dell’aglio

Le proprietà dell’aglio sono innumerevoli: efficace antibatterico, antibiotico e antinfiammatorio, è anche un antiossidante, protegge l’organismo dai danni dovuti ai radicali liberi, è antitumorale, tonificante e riequilibrante, rinforzando il tono muscolare del cuore, rendendo più fluido il sangue. L’aglio esercita un’azione depurativa, pulendo le arterie, evita l’accumulo di colesterolo cattivo, previene le malattie cardiovascolari, è espettorante e balsamico per le vie respiratorie affette da bronchiti, contrasta catarro e raffreddore, è indicato per il trattamento della tosse secca.

Regolarizza la pressione arteriosa, rafforza il sistema immunitario, riduce la concentrazione di glucosio nel sangue, risulta utile contro il dolore da mal di denti, disinfetta le gengive e ha un’azione benefica contro il mal di testa. L’aglio è anche ritenuto un afrodisiaco naturale, forse per il suo effetto vasodilatatore che migliora la circolazione sanguigna.

Questo alimento ha un effetto positivo sul livello di zuccheri nel sangue: una ricerca svolta nel 2013 ha dimostrato che l’aglio può essere un buon alleato per chi soffre di diabete, perché agevolerebbe la riduzione della glicemia. A dimostrarlo uno studio che per circa 3 mesi ha seguito 60 persone obese e con diabete di tipo 2, sottoposte a sola matfomina, o a una combinazione di matformina e aglio, due volte al giorno dopo i pasti. L’indagine ha dimostrato che chi ha assunto la combinazione con l’aglio ha avuto una riduzione più significativa del livello di zucchero nel sangue.

Aglio, benefici e controindicazioni: il parere degli esperti

Secondo gli esperti dell’Humanitas Research Hospital, ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario,

“l’aglio è una fonte di antiossidanti e dei precursori di una molecola, l’allicina, dotata di attività antibatterica, antivirale e antimicotica. L’allicina è anche un’alleata della salute cardiovascolare perché riducendo la rigidità dei vasi sanguigni aiuta ad abbassare la pressione del sangue. Alcuni studi suggeriscono inoltre che l’aglio potrebbe aiutare a ridurre l’incidenza del tumore allo stomaco“.

Gli esperti Humanitas ricordano che 100 g di aglio apportano 41 calorie, suddivise come segue:

78% carboidrati

13% lipidi

9% proteine

In particolare, in 100 g di aglio si trovano:

80 g di acqua

0,9 g di proteine

0,6 g di lipidi (soprattutto grassi polinsaturi)

8,4 g di zuccheri solubili

3,1 g di fibre

5 mg di vitamina C

1,3 mg di niacina

0,14 mg di tiamina

0,02 mg di riboflavina

5 µg di vitamina A (retinolo equivalente)

600 mg di potassio

63 mg di fosforo

14 mg di calcio

3 mg di sodio

1,5 mg di ferro

Aglio: come beneficiare al meglio dell’antibiotico naturale

Per beneficiare al meglio delle sue proprietà, l’aglio non va cotto né tagliato, deve essere fresco e crudo, poiché cotto perde il 90% delle sue proprietà. L’allicina, ovvero il principio attivo responsabile degli effetti medicinali dell’aglio, viene distrutta con la cottura: tale composto si forma quando gli spicchi che lo costituiscono vengono schiacciati, masticati o triturati. Il calore riduce la sua azione, riducendo di conseguenza il suo potere di guarigione. Una volta tagliato o schiacciato copritelo immediatamente con olio di oliva perché l’allicina è un composto volatile e quindi andrebbe dispersa nell’aria.

Fate riposare l’aglio per 10 minuti coperto da olio di oliva, in questo modo viene prodotta la quantità massima di allicina, ed infine consumatelo direttamente mangiandolo o mescolatelo con dello yogurt, utile per migliorarne il sapore e proteggere la mucosa dello stomaco.

Per risolvere il problema dell’alito, bastano pochi semi di cardamomo: masticando questa spezia si può beneficiare anche delle sue proprietà afrodisiache, antifermentative e contro alitosi, coliche addominali, disbiosi intestinali, meteorismo, spasmi digestivi e tosse spastica.

Come consumare l’aglio fresco?

Come consumare l’aglio fresco? Sbucciato con un coltello, può essere aggiunto crudo alle insalate per mantenere integre le sostanze attive, aromatizzandole con delicatezza.

Il bulbo va schiacciato prima dell’uso, condito con un buon olio extravergine d’oliva. Estremamente versatile in cucina, viene impiegato anche per la preparazione di soffritti. Le foglie possono essere aggiunte a pietanze e insalate. L’aglio fresco va conservato in frigo in una busta di carta o in un luogo fresco e arieggiato in un contenitore aperto o con parecchi buchi.

Aglio e miele: un rimedio antico ricco di virtù benefiche

La medicina naturale mette a nostra disposizione un eccezionale rimedio naturale contro molti disturbi comuni: aglio e miele. Per prepararlo occorrono 12 spicchi d’aglio, una tazza da 335 grammi di miele, un barattolo di vetro con tappo ermetico. Tritate finemente gli spicchi o schiacciateli, versate il miele nel barattolo, mescolate aglio e miele, chiudete il barattolo e conservatelo al buio per una settimana. Trascorso questo tempo, prendetene un cucchiaio a digiuno al mattino, da solo o spalmandolo su una fetta di pane di segale. Parliamo di un rimedio naturale antico e ricco di virtù benefiche, in grado di rafforzare il sistema immunitario, proteggendolo dall’attacco di batteri e virus, antinfiammatorio, analgesico ed energetico, consigliato contro emicrania, dolori articolari, per ridurre stress e ansia, con un buon effetto nei casi di depressione.

Aglio e miele, insieme, sono efficaci contro asma, polmonite, catarro, bronchite, congestione polmonare e tosse; regolano i livelli di zucchero nel sangue, contrastano l’ipertensione, migliorano la salute del cuore, evitano l’accumulo di colesterolo, riducono problemi infiammatori legati a nervi, muscoli e articolazioni, per cui sono consigliati per il nervo sciatico infiammato. Inoltre, aiutano a perdere peso, donando un buon senso di sazietà, e rendono la pelle più liscia, levigata e purificata, rimuovendo brufoli, sebo in eccesso ed impurità.

Tisana aglio e limone: proprietà e ricetta di un potente antibiotico naturale

Se non è possibile, per un motivo o per un altro, consumare fresco il prezioso bulbo, è possibile bere una tisana all’aglio: può sembrare una cosa insolita e neanche tanto gradevole, eppure le sue proprietà sono molte. L’aglio è uno dei più efficaci antisettici e battericidi naturali, distrugge i microbi e i batteri e ne impedisce la proliferazione, oltre ad essere uno degli antiossidanti più efficaci che vi sia in natura. Protegge le cellule del nostro organismo dall’ossidazione prodotta dall’attività dei radicali liberi, apporta benefici al cuore e al sistema circolatorio, aiutando ad abbassare i livelli di colesterolo. Ha azione depurativa sull’organismo, ha proprietà digestive, espettoranti e toniche. L’aglio gode, inoltre, di proprietà spasmolitica, antisettica ed antidiarroica a livello intestinale, andando ad aiutare nel trovare sollievo da infezioni, flatulenza, coliti vermi intestinali e dissenteria.

Per beneficiare di tutte queste proprietà, la tisana all’aglio è l’ideale, essendo un perfetto antibiotico naturale, ideale da sorseggiare contro i malanni di stagione. Ricca di vitamine A, B e C, sali minerali ed oligoelementi, si rivela assai utile contro tosse, catarro, raffreddore, lenisce le problematiche dei fumatori abituali, oltre ad essere efficace anche contro il mal di denti.

Come preparare la tisana all’aglio? Mettete in un pentolino un limone intero che deve risultare completamente coperto d’acqua ed uno spicchio d’aglio in camicia. Quando l’acqua inizia a bollire, contate altri 7 minuti e poi spegnete la fiamma. Togliete aglio e limone, lasciate raffreddare e dolcificate, se gradite, con del miele di tarassaco.

Si tenga presente che le informazioni presenti in questa pagina sono di natura generale e a scopo divulgativo e non sostituiscono in nessun caso il parere del medico, il primo punto di riferimento a cui ricorrere per avere informazioni, chiarimenti, e a cui affidarsi per consigli o esami.