Australia, nuovo picco assoluto di contagi giornalieri: oggi 64.735 nuovi casi, è record mondiale di incidenza

Record su record di contagi per la variante Omicron del SARS-CoV-2 in Australia: nel Paese che meglio di tutti gli altri ha contenuto il dilagare della pandemia nei primi due anni, con meno di 400 mila casi e 2.200 morti su 26 milioni di abitanti fino a dicembre 2021, adesso la situazione è fuori controllo. I 64.735 contagi rilevati oggi superano il record di ieri, che era stato di 47.695 contagi, a sua volta superiore al precedente record di avantieri, che era stato di 37.030 nuovi casi giornalieri, a sua volta superiore a quello del giorno precedente. Nell’ultima settimana in Australia ci sono stati più casi che nei due anni precedenti, dall’inizio della pandemia. E l’incidenza dei casi in rapporto alla popolazione è in assoluto la più alta al mondo. Stona, in tal senso, l’assurda polemica sull’ingresso di Djokovic nel Paese per partecipare agli Australian Open: oggi dovrebbero essere semmai gli altri Paesi al mondo a preoccuparsi di avere collegamenti con la popolazione australiana, dove c’è la più alta diffusione del virus in assoluto. Giova ricordare che l’Australia è anche uno dei Paesi con i più alti tassi di vaccinazione al mondo: è vaccinato il 90% degli over-12, esattamente la stessa percentuale di Italia e Regno Unito. E anche in Australia da mesi sono iniziate le somministrazioni della terza dose, già ricevuta da quasi 3 milioni di australiani nelle fasce d’età più avanzate.