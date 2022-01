Covid, firmata la nuova ordinanza: Puglia e Sardegna diventano gialle, in arancione 4 Regioni

MeteoWeb

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo e di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione. Confermate quindi le indiscrezioni pubblicate ieri su MeteoWeb: adesso le Regioni d’Italia in zona arancione sono 5 (c’era già la Valle d’Aosta), mentre quelle in “zona bianca” rimangono solo Molise e Basilicata. Attenzione, però, alla prossima settimana: molte altre Regioni, e in modo particolare il Lazio, rischiano di passare dal giallo all’arancione.