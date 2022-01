Covid, OMS: “la situazione nel Regno Unito dà speranza, la fine della pandemia è vicina”

MeteoWeb

La situazione Covid nel Regno Unito “ci dà motivi di speranza“: lo ha affermato David Nabarro, massimo esperto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nabarro oggi ha ripetuto alla BBC il messaggio già lanciato ieri: l’inviato OMS ha affermato che la fine della pandemia è a portata di mano nel Regno Unito, anche se sarà necessario tempo: “L’obiettivo a cui puntiamo tutti è una situazione in cui questo virus è presente, ma la vita è organizzata in modo che non venga interrotta“.

La curva epidemiologica nel Regno Unito è ormai tornata a puntare verso il basso: ieri, parlando a Sky News, Nabarro ha affermato che il Paese vede ora “la luce alla fine del tunnel” della pandemia anche se la strada “per un po’ sarà ancora accidentata“. L’esperto ha avvertito che è necessario tenersi pronti in quanto “potranno arrivare nuove varianti della malattia, o altre ondate di Omicron“. In particolare, “i bambini agiranno come vettori del virus per qualche tempo a venire” e dunque c’è bisogno di essere ancora “rispettosi di questo virus“.