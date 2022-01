La più anziana al mondo compie 119 anni: Kane Tanaka ha superato 3 epidemie e sconfitto un tumore a 103 anni

MeteoWeb

Kane Tanaka e’ la donna piu’ longeva al mondo ancora in vita, attuale Decana dell’Umanita’, secondo l’autorevole testimonianza del Guiness dei primati, e domani, 2 gennaio, compirà 119 anni. La signora Kane, giapponese, e’ sopravvissuta a tre epidemie: la Spagnola (1918-1920), la SARS (2004) e (finora) al Covid 19. Ma ha anche vissuto due Guerre Mondiali, gli effetti della bomba atomica di Nagasaki ed ha persino sconfitto un tumore a 103 anni. Le è stato diagnosticato un cancro al colon, ma grazie ad un tempestivo intervento avvenuto a Tokyo è riuscita a sconfiggere la malattia.

La signora Kane si nutre di riso, pesce e zuppa, oltre a bere molta acqua, un regime alimentare che segue da quando aveva circa 112 anni. Ha ancora un forte appetito, adora i dolci e beve tre lattine al giorno di caffe’ in scatola, bevande nutrizionali e bevande gassate. Oggi Kane risiede in una casa di cura a Higashi-ku, nella prefettura di Fukuoka, e’ ancora in buona salute e occupa il suo tempo giocando a Othello e facendo brevi passeggiate nei corridoi della struttura. “Da quando sono arrivata qui, non ho altra scelta che lavorare sodo, faro’ del mio meglio!“, ha detto in un’intervista ad una tv giapponese. I suoi hobby includono la calligrafia e i calcoli. L’anziana signora ripete sempre che la famiglia significa tutto per lei e dormire sonni tranquilli e’ il suo segreto di longevita’.

A raccontare la storia della signora Tanaka e’ l’Associazione Giustitalia, che si occupa, su scala nazionale ed internazionale, della tutela delle persone anziane e della quale la donna e’ socia onoraria da tre anni e che, in questa occasione le rivolge l’augurio di “di spegnere 120 candeline, l’anno prossimo, in un mondo libero dalla pandemia” .