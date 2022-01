Maltempo e tanta neve in Abruzzo: risveglio fiabesco a L’Aquila [FOTO]

MeteoWeb

A causa delle abbondanti nevicate che hanno interessato l’Abruzzo, oggi le scuole sono chiuse a L’Aquila e in altri 6 Comuni della provincia: Avezzano, Collelongo, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Gioia dei Marsi.

Il sindaco del capoluogo, Pierluigi Biondi, ha emesso una ordinanza specifica ieri sera.

Da stamane il personale del Comune è impegnato nello spargimento del sale sulle arterie cittadine, in prossimità delle scuole e degli edifici pubblici. I mezzi per lo sgombero sono in azione da ieri.

