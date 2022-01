Lo spettacolo della neve a Roma: stanotte i fiocchi hanno ricoperto molti quartieri, ecco la Capitale imbiancata [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

La neve nella notte ha imbiancato Roma: con la temperatura crollata a +1°C, il risveglio è stato mozzafiato. In alcuni quartieri è stata segnalata grandine, in altri graupel (neve tonda), in altri non si è visto un fiocco, ma in alcune zone lo spettacolo ha lasciato a bocca aperta.

Nella zona est, modesti accumuli di neve sono stati segnalati da Centocelle a Ponte di Nona, così come a San Basilio, Montesacro, Talenti, fino a Mentana e Monterotondo. Nevischio a Roma nord e Roma ovest.

Le precipitazioni nevose sono iniziate intorno alle 4, in molti quartieri miste a pioggia. Alle 6 sul raccordo in tanti hanno segnalato neve tonda.

La neve è stata però più generosa in provincia, come ai Castelli, a Rocca di Papa e Rocca Priora.

