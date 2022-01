Previsioni Meteo: crollo termico entro sera su gran parte d’Italia

MeteoWeb

Stanno via via affluendo dai settori settentrionali europei correnti fredde di matrice artica, indirizzate più direttamente alle regioni danubiane ma, come da previsioni meteo, in buona penetrazione nelle prossime ore anche su buona parte d’Italia. La posizione dell’alta pressione, che occupa saldamente i settori centro-occidentali del continente, consentirà una buona protezione, rispetto a queste correnti fredde settentrionali, del Nord Italia in genere e anche delle regioni del medio-alto Tirreno. Su queste aree si avvertirà per oggi un calo termico, anche sensibile sui settori alpini e sulle aree centro-orientali del Nord, meno altrove ma, in termini di stato del cielo e di fenomeni, nulla cambierà, con il sole che resterà dominante, salvo locali, deboli nevicate fino in valle sui rilievi altoatesini. Naturalmente, da computare le nubi basse e le nebbie che, ancora diffuse, localmente anche intense, continueranno a riguardare buona parte della Pianura Padana.

Certamente più influenti, invece, le correnti fredde da Nord verso le regioni del medio-basso Adriatico e meridionali in genere. Su queste aree, infatti, si è già formato un moderato minimo depressionario, esattamente verso il basso Adriatico, il quale favorirà una più diffusa instabilità. Già nubi con locali piogge e rovesci stanno interessando in queste ore mattutine il Gargano, localmente le coste orientali del Molise, altri rovesci ricorrenti sull’Adriatico in mare, nel tratto dalle Marche alla Puglia e qualcuno più consistente anche sull’Ovest Cosentino, nella Calabria nordoccidentale. Nubi diffuse su buona parte del Sud, sul medio-basso Tirreno in mare, sulla Sardegna e sulle coste della Romagna, ma con fenomeni scarsi o deboli localizzati. Nubi irregolari con locali nebbie o foschie anche sulle aree interne appenniniche tra Toscana e Umbria, localmente su quelle interne meridionali laziali, ma anche qui con tempo mediamente asciutto. Prevale il bel tempo con sole dominante sul resto dei settori tirrenici centro-settentrionali e su gran parte del Nord eccetto la Pianura Padana. Nel pomeriggio, le nubi più intense interesseranno le regioni del medio Adriatico, localmente quelle appenniniche meridionali, la Puglia e la Calabria, con piogge sparse, mediamente non importanti, solo localmente moderate.

Qualche precipitazione più significativa potrà riguardare l’Abruzzo con occasioni per fiocchi in media collina; precipitazioni un po’ più consistenti anche verso la Calabria, localmente sulla Lucania meridionale, specie area Sila, Pollino, qui con locali nevicate a quote più alte, inizialmente a 1.300/1.400 m, poi in calo fino intorno ai 1.000 m la sera. Possibili fiocchi in serata a 1.200 m anche sull’Aspromonte e sui rilievi settentrionali della Sicilia. Nubi irregolari con deboli fenomeni sparsi localizzati sul resto del Centro Sud. Tempo sempre in prevalenza asciutto e soleggiato sul medio-alto Tirreno e al Nord, salvo le consuete nubi basse e ancora le nebbie resistenti su diversi settori della Pianura Padana. Un rilievo particolare meritano le temperature, attese, secondo le previsioni meteo, in sensibile calo un po’ su tutto il paese, ma soprattutto sulle aree adriatiche e relative appenniniche, qui con calo anche notevole, fino a 6/7°C rispetto alle ultime ore e con condizioni decisamente rigide soprattutto entro la mezzanotte. Da segnalare, infine, un aumento della ventilazione settentrionale, con venti mediamente moderati o anche forti, soprattutto sul medio-basso Adriatico, sul medio-alto Tirreno e sui Canali delle isole maggiori.