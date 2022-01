Meteo, la tempesta invernale negli USA genera molteplici tornado in Florida: tanti danni e un ferito – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

I tornado generati da una potente tempesta invernale che sta colpendo il Sud-Est degli Stati Uniti hanno danneggiato diverse case nel sud-ovest della Florida. Molteplici trombe marine hanno raggiunto la terraferma (quindi possono essere considerati tornado) nella contea di Lee.

Questi vortici hanno causato danni nell’area metropolitana di Fort Myers, secondo quanto confermato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Lee, e ferito almeno una persona. I Vigili del Fuoco della contea di Lee hanno affermato che 20 case sono state distrutte in un’area di sosta per camper nell’area di Fort Myers.

Le foto della gallery scorrevole in alto e i video in fondo all’articolo mostrano le case danneggiate e i detriti sollevati per aria dai potenti vortici.

Un tornado ha anche ribaltato un autoarticolato sulla I-75, ferendo il conducente e bloccato il traffico in una direzione.

Forti tempeste in tutta la Florida hanno provocato blackout per quasi 40.000 clienti.