USA, tempesta travolge il Kentucky: alluvioni lampo e blackout, tornado flagella Hopkinsville [FOTO e VIDEO]

MeteoWeb

Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha dichiarato lo stato di emergenza a causa di forti temporali che hanno colpito lo Stato causando alluvioni lampo, blackout e danni alle proprietà, anche a causa di un possibile tornado a Hopkinsville.

Non si hanno al momento notizie di feriti o vittime.

Le tempeste hanno colpito l’area appena 3 settimane dopo che numerosi tornado hanno attraversato la regione, uccidendo più di 90 persone in 5 Stati, di cui 77 nel Kentucky.

A partire da sabato sera, in gran parte del Kentucky e del West Virginia era in vigore l’allerta meteo per inondazioni. In parti del Kentucky orientale, del Tennessee, dell’Arkansas, della Louisiana, del Mississippi e dell’Alabama era in vigore l’allerta tornado.

L’ufficio del governatore del Kentucky ha riferito che alluvioni lampo hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e sono state necessarie molte chiusure stradali nelle parti meridionali e centrali dello Stato.

Le forti piogge dovrebbero proseguire per tutto il giorno in gran parte del Kentucky, seguite da un fronte freddo, che potrebbe complicare gli sforzi il lavoro dei soccorritori.

Nella città di Hopkinsville, nel Kentucky sudoccidentale, diverse attività commerciali sono state danneggiate da un possibile tornado: WTVF-TV ha riferito che un negozio Family Dollar è stato in gran parte distrutto e il tetto di una stazione di servizio Marathon è stato divelto andando a finire in un parco dall’altra parte della strada. Altri edifici vicini hanno registrato danni ai tetti, con molte linee elettriche abbattute.

Un altro possibile tornado potrebbe avere toccato terra nella contea di Taylor, dove numerose case sono state danneggiate.