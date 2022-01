USA, paura a Pittsburgh: crolla ponte, coinvolte diverse auto [FOTO]

MeteoWeb

I soccorritori sono al lavoro in queste ore a Pittsburgh dove si è verificato il crollo di un ponte. La polizia ha riferito che la campata ha ceduto intorno alle 6 del mattino di venerdì su Forbes Avenue sopra Fern Hollow Creek a Frick Park. Nelle immagine diffuse sono visibili diverse auto coinvolte e un autobus di pendolari in posizione verticale su una sezione del ponte crollato.

Le notizie iniziali parlano di 10 persone rimaste ferite: 3 di loro sono state portate all’ospedale ma nessuno è in pericolo di vita.

Le autorità hanno reso noto che una linea del gas naturale è stata tagliata e c’è odore di gas nell’aria.

Il crollo si è verificato lo stesso giorno in cui è in programma la visita del presidente Joe Biden, atteso nella città della Pennsylvania per parlare proprio del suo piano per le infrastrutture.