Accadde oggi: il 23 febbraio 1987 il primo neutrino dallo Spazio

Grazie alla scoperta del primo neutrino proveniente dallo Spazio profondo, ricorre oggi l’anniversario dell’inizio dell’astronomia neutrinica sperimentale al di là del Sistema Solare.

Il 23 febbraio 1987, alle ore 02:58, l’esperimento Liquid Scintillator Detector, avviato nei laboratori sotterranei del Monte Bianco e realizzato dall’Istituto di Cosmogeofisica del Cnr (ora Istituito di Fisica dello Spazio Interplanetario – Inaf di Torino), in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Nucleari dell’Accademia delle Scienze dall’allora Unione Sovietica, rilevava per la prima volta un segnale neutrinico da collasso stellare e confermava l’importanza dei rivelatori di neutrini per l’osservazione dei cataclismi cosmici originari dal collasso gravitazionale di una stella gigante.