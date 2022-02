Alla Link Campus University prima edizione del Premio Antonio Catricalà

MeteoWeb

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – Martedì 1° marzo alle 16.30, nella sede romana della Link Campus University a Via del Casale San Pio V 44, si svolgerà la prima edizione del Premio Antonio Catricalà. L’Ateneo, a un anno dalla scomparsa, ha voluto onorare la memoria del giurista, che è stato per diversi anni Programme Leader del Corso di Studi in Giurisprudenza della Link Campus University, organizzando un incontro, intitolato “La passione per il diritto e l’impegno nelle Istituzioni”, che vedrà gli interventi di Carlo Alberto Giusti, Magnifico Rettore, Franco Frattini, Presidente del Consiglio di Stato e Programme Leader del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, Roberto Garofoli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianni Letta, Gabriella Palmieri Sandulli, Avvocato Generale dello Stato, e Andrea Zoppini, Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato all’Università degli Studi Roma Tre.

Il Premio, una borsa di studio per l?iscrizione a un Master dell?Ateneo, sarà consegnato al vincitore, selezionato dalla Commissione interna di concorso, dal Presidente di Link Campus University, Pietro Polidori, e da Diana Agosti, Capo del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio e moglie di Antonio Catricalà.