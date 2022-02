Basket: azzurri vestono Ita Airways, ecco divise con logo della nuova compagnia di bandiera

MeteoWeb

Bologna, 22 feb. – (Adnkronos) – ?Il basket è l’unico sport che tende al cielo? diceva Bill Russell storico centro che con i Boston Celtics dominò gli anni ’50 -’60. Sarà per questo, sarà per l’azzurro che li accomuna, da oggi la compagnia aerea di bandiera Ita Airways è il nuovo sponsor della nazionale italiana di Pallacanestro. L’accordo, che vale anche per la squadra femminile e per il 3vs3 nonché per le giovanili, è stato presentato oggi al Paladozza di Bologna dal Presidente Federale Giovanni Petrucci. ?Il prestigio e la responsabilità di rappresentare l’Italia ? le parole del numero uno della Fip – sono i tratti che ci accomunano con Ita Airways, come ovviamente all’Azzurro che nello sport fa sognare da sempre un Paese intero. Il basket è una disciplina che per definizione tende verso l’alto proprio come la nostra compagnia di bandiera. Sarà un piacere far viaggiare le nostre ragazze e i nostri ragazzi in giro per il mondo con un partner di così alto livello?.

Si tratta della prima sponsorizzazione ufficiale di Ita Airways, vettore nato a fine 2020: nel prossimo triennio accompagnerà i viaggi nazionali e internazionali delle squadre azzurre.? Siamo molto onorati e felici di questa partnership, – il commento di Giovanni Perosino Chief Marketing di Ita Airways – e di poter apporre il nostro logo su una maglia così importante e ricca di significati. Lo sport ci fa capire quanto impegno, serietà e capacità di lavorare sulle sfide porti a grandi risultati e a volare in alto. Ita Airways condivide questi valori e vuole accompagnare la squadra azzurra con i propri voli nel prossimo triennio per far volare ancora più in alto la maglia azzurra?.

E il primo volo sarà per l’Islanda dove la nazionale di Coach Meo Sacchetti sarà di scena per le qualificazioni alla Fiba World Cup che si disputerà il prossimo anno in Giappone. ?Sono ambizioso ? ha commentato il Presidente Petrucci ? guardo a queste qualificazioni in cui dopo aver perso una partita dobbiamo fare bottino pieno nel doppio confronto con l’Islanda (Giovedì nella terra dei ghiacci, domenica sera a Bologna) poi importantissimi saranno gli Europei in casa a settembre, ma il mio obiettivo è sempre quello. Le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. L’ho detto con i ragazzi e le ragazze del 3vs3 quando eravamo a Tokyo; il mito, il vero campione è quello che gioca le Olimpiadi. Questo deve essere l’obiettivo di ogni atleta.?