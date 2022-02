Calcio: Serie A, Spezia-Roma 0-1, decide Abraham

MeteoWeb

La Spezia, 27 feb. (Adnkronos) – La Roma vince 1-0 al fotofinish con lo Spezia. Ai giallorossi, dopo tre pareggi consecutivi, serve un calcio di rigore al 99′ per avere la meglio sulla squadra di Thiago Motta grazie alla realizzazione fredda di Abraham dopo quattro legni colpiti e tante occasioni sprecate con lo Spezia in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. La squadra di Mourinho sale così a 44 punti mentre lo Spezia resta fermo a 26.