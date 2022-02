Carlevaris (visitPiemonte): “Qui all’Expo di Dubai per promuovere le nostre eccellenze”

MeteoWeb

Torino, 28 feb. (Adnkronos) – ?Expo Dubai 2020 è una vetrina internazionale quindi siamo venuti qui a promuovere il nostro Piemonte, le nostre montagne e le nostre eccellenze eno-gastronomiche. Ci sono centinaia di migliaia di visitatori e ci aspettiamo molto da questa vetrina?. Ha dichiarato Giuseppe Carlevaris, presidente di VisitPiemonte, presente a Dubai per il lancio di una campagna di comunicazione che vede la Regione Piemonte presente per tre mesi all?interno dello SkiDome di Dubai.

?Il nostro impegno è quello di promuovere anche pacchetti turistici – ha proseguito Carlevaris – Quest?anno abbiamo l?opportunità di collaborare con il Ceip – Centro estero per l?internazionalizzazione del Piemonte facendo sinergie e ottimizzando risorse, costi e personale. Non si tratta solo di aver speso ma di aver investito. Altre nazioni hanno investito tantissimo, noi stiamo facendo affidamento sulle potenzialità, cioè promuovere la montagna e il Piemonte in un?ottica di attrazione turistica. Abbiamo investito anche in comunicazione e monitoraggio, all?interno di Visit Piemonte abbiamo un osservatorio turistico che monitora attentamente i flussi ma anche le previsioni delle azioni promozionali. Da oggi si partirà con un monitoraggio attento sui feedback dei visitatori, andando a colpire i target che hanno manifestato maggiore interesse. Ci aspettiamo molto dagli Usa e dal Canada, c?è voglia di ripartire e grande entusiasmo?.