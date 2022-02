Caso Saguto: processo appello, accusa chiede aumento pena per gli imputati

MeteoWeb

Caltanissetta, 24 feb. (Adnkronos) – L’aumento della pena per quasi tutti gli imputati è stata chiesta oggi, al termine della requisitoria, dalla pm Claudia Pasciuti, nel processo d’appello a carico dell’ex giudice Silvana Saguto e del suo ‘cerchio magico’. L’ex magistrata, nel frattempo radiata dall’ordine giudiziario, è accusata di corruzione e abuso d’ufficio. Per lei, che in primo grado era stata condannata a 8 anni e 6 mesi di carcere, l’accusa chiede dieci anni di carcere. Alla sbarra anche l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara, oggi presente in aula, condannato in primo a sette anni e sei mesi, per il quale oggi la Procura generale chiede 8 anni e tre mesi. Chiesti sette anni e due mesi per l’ex professore della Kore Carmelo Provenzano condannato in primo grado a ei anni e 10 mesi.

Chiesti sei anni e mezzo per l’ingegner Lorenzo Caramma, marito di Silvana Saguto, condannato in primo grado a sei anni e due mesi di carcere; per Roberto Nicola Santangelo, amministratore giudiziario, condannato sei anni e due mesi, chiesti 6 anni e 4 mesi di carcere. (segue)