Covid: Bertolaso, ?siamo in dirittura finale, situazione più difficile alle spalle?

Milano 2 feb. (Adnkronos) – ?Siamo in dirittura finale. In termini aereonautici siamo in corto finale, perché ormai la situazione più difficile e più complicata ce la siamo lasciata alle spalle?. Lo ha Guido Bertolaso, parlando dell?andamento della pandemia ai microfoni di Lombardia Notizie, a un anno esatto dalla sua nomina a coordinatore della campagna vaccinale di Regione Lombardia.

?La situazione più difficile ce la siamo lasciata alle spalle ? ha proseguito Bertolaso – perché a dicembre e a gennaio si è lavorato in modo strenuo per riuscire a vaccinare di fatto 6 milioni di lombardi in poco più di due mesi. E quindi significa che quando si lavora e si impiegano i vaccini in modo giusto si riescono anche a fronteggiare le epidemie peggiori?.