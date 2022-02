Covid: Fontana, ?ricordo preoccupazione per primo malato, non immaginavo gravità epidemia?

MeteoWeb

Milano 21 feb. (Adnkronos) – ?Non immaginavamo quanto grave sarebbe stata l?epidemia, ma sapevamo che bisognava preoccuparci?. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ricorda ai microfoni di Lombardia Notizie l?inizio della pandemia da Covid, a margine dell?evento all?ospedale di Codogno per i due anni dalla diagnosi del ?paziente 1?.

?Le sensazioni che ricordo erano di notevole preoccupazione e di angoscia quando ci comunicarono del primo malato. Furono sensazioni che vivemmo insieme al sindaco e al prefetto di Codogno e a tutte le persone che facevano parte della cabina di regia, perché ci rendevamo conto che qualcosa stava succedendo?, prosegue Fontana.

?Non è che io sapessi cosa sarebbe stata l?epidemia, ma mi ricordo ? racconta il presidente – una frase del presidente della Cina che disse che il Covid per loro era stata la più grave emergenza sanitaria della storia di quel Paese, quindi questo mi ha fatto riflettere?.