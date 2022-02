Covid: Fornaro, ‘bene annuncio Draghi su fine emergenza con gradualità’

MeteoWeb

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “L?annuncio del Presidente del Consiglio Draghi sulla fine dello stato di emergenza era atteso da tutti gli italiani. Un obiettivo che viene raggiunto grazie all?azione del Governo improntata alla massima prudenza e gradualità”. Così il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

“Stessa linea che dovrà seguita dopo il 31 marzo evitando atteggiamenti non improntati alla responsabilità individuale e collettiva. Se oggi possiamo guardare con fiducia alla cosiddetta fase 2 lo dobbiamo alla campagna di vaccinazione e a chi, come il ministro della Salute, Roberto Speranza ha sempre tenuto la barra dritta, non cedendo mai alla propaganda e non guardando mai a tornaconti elettorali”.