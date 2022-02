Covid oggi Italia, 60.029 contagi e 322 morti: bollettino 22 febbraio

MeteoWeb

(Adnkronos) – Sono 60.029 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 322 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 603.639 tamponi con un tasso positività al 9,9%. Calano i pazienti in terapia intensiva, che in totale sono 896, 32 in meno di ieri e i ricoverati con sintomi, 13.076 in totale e 299 in meno di ieri.

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Coronavirus 12.494.459 persone mentre le vittime salgono a 153.190. I guariti sono 11.019.298, 50.659 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 1.321.971 i positivi al Covid, 26.376 in meno di ieri.

CAMPANIA – Sono 6.116 i nuovi contagi da covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 22 febbraio. Si registrano inoltre altri 22 morti: 7 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 15 quelli avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Analizzati 47.692 test. In Campania sono 58 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 982 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO – Sono 6.356 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 febbraio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 19 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.797 tamponi molecolari e 54.562 antigenici con un tasso di positività al 9,4%. I ricoverati sono 1.665 ricoverati, 18 in meno da ieri, 138 le terapie intensive occupate. Da ieri sono stati 12.978 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.550.

Nel dettaglio: nella Asl Roma 1 sono 984 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 834 i nuovi casi e 5 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 732 i nuovi casi e 2 i decessi; nella Asl Roma 4 sono 546 i nuovi casi e 3 i decessi; nella Asl Roma 5 sono 595 i nuovi casi e 3 i decessi e nelle Asl Roma 6 sono 822 i nuovi casi e 1 decesso.

Nelle province si registrano 1.843 nuovi casi. In particolare nella Asl di Frosinone sono 515 i nuovi casi e nessun decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl di Latina sono 695 i nuovi casi e un decesso; nella Asl di Rieti sono 271 i nuovi casi e nessun decesso e nella Asl di Viterbo sono 362 i nuovi casi e un decesso.

VENETO – Sono 6.037 i nuovi contagi da coronavirus e 24 i morti registrati in Veneto oggi, 22 febbraio 2022. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Le persone attualmente positive sono 69.007. I ricoverati in area non critica sono 1.202, 103 in terapia intensiva.

LOMBARDIA – Sono 7.146 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 22 febbraio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati 53 i morti nella Regione che portano il totale delle vittime del virus a 38.405. Continua il calo dei ricoverati in area medica, dove sono 1.272, 68 in meno rispetto a ieri. Mentre sono 137 i pazienti Covid in terapia intensiva, 6 in meno di ieri. Sono stati 97.127 i tamponi eseguiti nell’ultima giornata con una percentuale di positività che si attesta al 7,3%.

In provincia di Milano sono 2.140 i nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 registrati nelle ultime 24 ore, di cui 843 a Milano città, secondo il bollettino diffuso oggi, 22 febbraio, dalla Regione Lombardia. Per quanto riguarda i nuovi contagi nelle province sono: 511 a Bergamo, 893 a Brescia, 392 a Como, 308 a Cremona, 213 a Lecco, 133 a Lodi, 456 a Mantova, 619 a Monza Brianza, 379 a Pavia, 108 a Sondrio e 723 a Varese.

SICILIA – Sono 5.795 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 febbraio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 29 morti, di cui solo 8 delle ultime 24 ore, che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 9.310.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 33.470 tamponi. Nell’isola gli attuali positivi sono 247.937. Da ieri i guariti sono stati 4.626. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.169, mentre si trovano in terapia intensiva 85 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 879 a Palermo, 1.072 a Catania, 1.021 a Messina, 517 a Ragusa, 374 a Trapani, 927 a Siracusa, 372 a Caltanissetta, 599 ad Agrigento e 165 a Enna.

PUGLIA – Sono 5.612 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 22 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 36.784 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.545; Bat: 445; Brindisi: 513; Foggia: 938; Lecce: 1.419; Taranto: 699; Residenti fuori regione: 31; Provincia in definizione: 22. Sono 85.058 le persone attualmente positive, 727 quelle ricoverate in area non critica e 53 in terapia intensiva. Dati complessivi: 715.888 casi totali; 8.577.044 tamponi eseguiti; 623.241 persone guarite e 7.589 decessi.

PIEMONTE – Sono 2.788 i nuovi contagi da covid in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 22 febbraio. Si registrano inoltre altri 21 morti. I nuovi casi sono pari al 6,9% di 40.256 tamponi eseguiti, di cui 33.012 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 971.283, di cui 79.856 Alessandria, 44.577 Asti, 37.700 Biella, 130.504 Cuneo, 73.732 Novara, 516.058 Torino , 34.491 Vercelli, 34.576 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.749 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.040 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BASILICATA – Sono 812 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 febbraio in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 4.576 tamponi (molecolari e antigenici). Sono state registrate 702 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 110 (+3) di cui 1 in terapia intensiva: 63 nell’ospedale di Potenza; 47 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.800.

SARDEGNA – Sono 2.095 i contagi registrati oggi, 22 febbraio, in Sardegna secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 15213 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 27 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 364 (-6) e 35.094 sono i casi di isolamento domiciliare (-434). Si registrano 8 decessi: una donna di 91 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 79 anni e tre uomini di 67, 80 e 93 anni, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 91 anni e un uomo di 48, residenti nella provincia di Oristano e un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Nuoro.

ABRUZZO – Sono 1.941 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 22 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi (di età compresa tra 3 mesi e 102 anni) portano il totale dall?inizio dell?emergenza ? al netto dei riallineamenti ? a 256.758. Tra i contagiati odierni, 1.301 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 40 e 96 anni, 2 in provincia dell?Aquila, 3 in provincia di Teramo) e sale a 2.932, come comunica l?Assessorato regionale alla Sanità.

I nuovi guariti sono 608. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 93.077 (+1.309 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 43.985 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall?inizio dell?emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

Sono 430 i pazienti (-7 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 15 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 92.632 (+1.318 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5.063 tamponi molecolari 14.452 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 9,94%.

VALLE D’AOSTA – Sono 80 i nuovi contagi da covid in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 22 febbraio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle persone colpite dal virus da inizio emergenza ad oggi sale a 31.212. I positivi attuali sono 1447 di cui 1412 in isolamento domiciliare, 31 ricoverati in ospedale, quattro in terapia intensiva. Il numero dei guariti sale a 29.247, in aumento di 147 unità rispetto a ieri. I casi complessivamente testati sono 127.583 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 463.285. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d?Aosta da inizio epidemie ad oggi sono 518.

TOSCANA – Sono 3.718 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 22 febbraio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 43 morti. I nuovi casi, 886 confermati con tampone molecolare e 2.832 da test rapido antigenico, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente e portano il totale a 842.033 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 789.915 (93,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.751 tamponi molecolari e 28.426 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10% è risultato positivo. Sono invece 6.736 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 43.263, -7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.022 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 43 nuovi decessi (10 dei quali riferibili ai giorni precedenti): 23 uomini e 20 donne con un’età media di 80,8 anni.

CALABRIA – Sono 2.115 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 22 febbraio 2022 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 7 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.683 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri ci sono stati 4.076 guariti.

Da inizio pandemia le vittime in Calabria sono state 2.053 decessi. Il bollettino, inoltre, registra -1.968 attualmente positivi, 2 ricoveri in meno per un totale di 344 e, infine, 27 terapia intensive occupate, una in meno da ieri.

EMILIA ROMAGNA – Sono 2.030 i nuovi contagi da covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 22 febbraio. Si registrano inoltre altri 29 morti. Dall?inizio dell?epidemia, nella regione si sono registrati 1.171.444 casi di positività. 26.733 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.327 molecolari e 15.406 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,6%. In Emilia-Romagna l?incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti è scesa ulteriormente a 425 da 613,5 della scorsa settimana. Inoltre, anche l?Rt regionale è attorno allo 0,55; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva si sta avvicinando al 10% e quello di occupazione dei posti letto ordinari nei reparti Covid è stabilmente sotto il 20%. Se il calo della curva epidemica si confermerà anche per i prossimi giorni, si avvicina il ritorno dell?Emilia-Romagna in zona bianca.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 10.091.105 dosi; sul totale sono 3.741.725 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,1%. Le terze dosi fatte sono 2.615.914.

TRENTINO – Sono 517 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 febbraio 2022 in Trentino, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati due morti: due donne ultranovantenni, che soffrivano di altre patologie, una vaccinata e l’altra no. Nelle ultime 24 ore sono stati processati circa 6.000 tamponi effettuati.

I pazienti ricoverati sono 79, di cui 7 in rianimazione. Da ieri i nuovi guariti sono 882, per un totale che arriva a 131.270 da inizio pandemia. Le vaccinazioni somministrate arrivano a 1.178.625, di cui 422.348 seconde dosi e 307.206 terze dosi.