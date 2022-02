Covid, i Paesi Bassi riaprono: via quasi tutte le restrizioni, compreso il Green Pass, entro il 25 febbraio

MeteoWeb

Anche i Paesi Bassi si aggiungono alla lista degli stati che hanno deciso di eliminare le restrizioni anti-Covid, visto l’andamento che sta seguendo la pandemia nelle ultime settimane. Potendo contare sul calo di casi e ricoveri, il Paese tornerà alla vita normale dal 25 febbraio, eliminando quasi tutte le restrizioni. “Il Paese riaprira’. Torneremo ai normali orari di chiusura che avevamo prima del coronavirus, non dovremo piu’ stare a 1,5 metri di distanza. Siamo piu’ resistenti al virus grazie ai vaccini e ai richiami. Inoltre la variante Omicron e’ meno contagiosa di quanto pensassimo”, ha annunciato oggi il Ministro della Salute Ernst Kuipers.

Secondo quanto affermato da Kuipers, con effetto immediato viene meno la raccomandazione di non ricevere piu’ di quattro persone nella propria abitazione e quella di lavorare da casa (che muta in una raccomandazione a lavorare in ufficio per un massimo del 50% del tempo di lavoro). Da venerdi’ 18 febbraio, tutti i luoghi del settore dell’ospitalita’, di quello culturale e gli stadi potranno tornare ad aprire fino all’una, estendendo l’orario di apertura di tre ore. Restera’ l’obbligo di esibire i Pass Covid ma la capienza massima sara’ allargata al 100%. In questi luoghi non sara’ piu’ necessario indossare la mascherina e mantenere una distanza di 1,5 metri. Le mascherine e i posti assegnati resteranno obbligatori nei luoghi con una capienza di oltre 500 persone, come gli stadi. Sempre da venerdi’ prossimo, coloro che risultano positivi al Covid dovranno restare in isolamento per cinque giorni, anziche’ sette, e potranno uscire dall’isolamento dopo 24 ore di asintomaticita’.

Ulteriori restrizioni verranno poi abolite a partire dal 25 febbraio. Da questa data, il settore dell’ospitalita’ e della cultura non avranno piu’ orari di chiusura obbligatori, l’obbligo di distanziamento sociale sara’ abolito ovunque e le mascherine resteranno obbligatorie soltanto sui mezzi di trasporto pubblico e sugli aerei. Anche il sistema di accesso attraverso i Pass Covid verra’ largamente abolito, tranne che per il caso dei grandi eventi in spazi chiusi con oltre 500 presenti, caso nel quale i partecipanti dovranno essere sottoposti a tampone per poter entrare.