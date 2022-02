Energia: accordo Edison, Eni e Ansaldo per uso idrogeno in centrale Porto Marghera

MeteoWeb

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – Edison, Eni e Ansaldo Energia hanno siglato un accordo per l?avvio di uno studio di fattibilità per la produzione di idrogeno verde, prodotto tramite elettrolisi dell?acqua, o blu tramite l?impiego di gas naturale con cattura della CO2 prodotta, da utilizzare in sostituzione di una quota di gas naturale quale combustibile della nuova centrale Edison a Porto Marghera, in provincia di Venezia. L?impianto, che entrerà in marcia commerciale entro il secondo semestre di quest?anno, è un ciclo combinato di ultima generazione della potenza complessiva di 780 Mw e utilizzerà una turbina ad alta efficienza dotata di tecnologia predisposta per essere alimentata a idrogeno.

L?accordo, si spiega dalle tre società, “nasce dalla volontà di mettere a disposizione competenze e tecnologie per contribuire alla decarbonizzazione del settore elettrico, in linea con il Green Deal europeo”.

Edison, spiega Giovanni Brianza, vice presidente esecutivo Servizi energetici e ambientali di Edison, “in posizione ottimale per diventare un player importante nell?idrogeno in quanto sinergico rispetto al proprio core business e centrale rispetto al piano di sviluppo strategico. L?idrogeno è un vettore in fase di sviluppo che avrà un ruolo importante nel processo di decarbonizzazione del Paese. In questo quadro, Edison sta sviluppando numerosi progetti integrati per la produzione e l?utilizzo di idrogeno a beneficio di tutti gli usi finali, dalla generazione elettrica, all?industria, alla mobilità sostenibile. In particolare, per ridurre ulteriormente l?impatto ambientale del proprio parco di produzione termoelettrica, nei propri impianti a ciclo combinato di nuova generazione Edison ha già previsto l’adozione di turbine a gas alimentabili con miscele di idrogeno e gas naturale, che consentiranno sostanziali riduzioni delle emissioni di CO2?.