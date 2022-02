F1: test Montmeló, Norris il più veloce nella prima giornata davanti alle Ferrari

MeteoWeb

Barcellona, 23 feb. -(Adnkronos) – Chiusa la prima delle tre giornate dei test prestagionali di F1 sul circuito catalano di Montmeló. Lando Norris su McLaren il più veloce in 1’19″568 tempo realizzato con le gomme morbide. Molto bene la Ferrari: Charles Leclerc al comando nella sessione del mattino e secondo tempo assoluto in 1’20″165, nel pomeriggio esordio stagionale per Sainz, terzo alla bandiera a scacchi in 1’20″416. Quarto e quinto tempo per le Mercedes di George Russell (1’20″784) e Lewis Hamilton (1’20″929). Nono posto per il campione del mondo in carica Max Verstappen (1’22″246), che ha girato più di tutti.