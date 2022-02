MeteoWeb

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Vedo le fibrillazioni nella maggioranza. Noi qua pensiamo che le idee non servano in politica e che si possa mettere gente che non la pensa nella stessa maniera insieme al governo e pensare che si possano fare le cose. Le cose si fanno quando hai un governo eletto dal voto con una maggioranza compatta”. Così Giorgia Meloni, presidente Fdi, a Cartabianca.