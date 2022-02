M5s: in nuovo statuto resta voto online per parlamentarie**

MeteoWeb

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – Il nuovo statuto M5S, che sarà votato il 10 marzo 2022 in prima convocazione e l?11 marzo 2022 in seconda convocazione, prevede ancora il ricorso al voto online delle parlamentarie per la selezione dei candidati del MoVimento a ogni livello. E? quanto si legge all?Articolo 7, lettera A. Tra le novità: si prevedono fondi per i gruppi locali (art. 6 comma f); e? stato aggiunto un organo, cioè le assemblee territoriali (art. 9a e 10k).