Manifestazione no green pass a Verona: “la libertà non la chiediamo, noi ce la prendiamo” – VIDEO

“La libertà non la chiediamo, noi ce la prendiamo la libertà“. E questo il motto della manifestazione no green pass che si è svolta oggi a Verona, in occasione del terzo raduno nazionale di ‘100 Giorni Da Leoni’. “Si tratta di una giornata imperdibile“, avevano assicurato gli organizzatori sul sito web ufficiale dell’evento.

L’evento, alla quale c’è stata un’ampia partecipazione di manifestanti, si è svolto a Verona, in piazza Bra, di fronte all’Arena, con inizio alle 14:30 ed è proseguita fino ad oltre le 17. Sono intervenuti, tra gli altri, Renate Holzeisen, Stefano Puzzer, Riccardo Rocchesso, Andrea Tosatto, Alessandro Meluzzi in collegamento telefonico, Rosanna Spatari, Maurizio Martucci, Simone Ganser, Riccardo Paccosi (con spettacolo), Moreno Ferrari. A moderare dal palco Riccardo Rocchesso & Simone Ganser.