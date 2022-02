Meteo Spaziale: ESA Vigil, ecco la missione che difenderà la Terra dal Sole

Rick Brink è cresciuto ad Hardenberg, una piccola cittadina nella provincia di Overijssel, nei Paesi Bassi, e nel 2019 è stato scelto per l’incarico di primo Ministro per le Disabilità del Paese. In precedenza, Rick aveva lavorato anche come consulente per le risorse umane oltre ad aver ricoperto diversi altri ruoli politici. Attualmente, Rick è alla guida di una società di consulenza che aiuta le organizzazioni a raggiungere i propri obiettivi in termini di diversità e inclusione. In questi ruoli, si è impegnato a rafforzare la posizione delle persone con disabilità nei Paesi Bassi.

“Un nuovo nome dovrebbe essere sempre piacevole da pronunciare. ESA Vigil risponde a questo requisito“, afferma Rick. “È facile da ricordare e da collegare alle operazioni che svolgerà l’ESA durante la missione. Inoltre, penso che la sinteticità e la concisione siano criteri importanti. Per quanto mi riguarda, il nome della missione è decisamente un successo“.