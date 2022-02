Moda: Rosso (Otb), ‘fashion è un asset fondamentale per l?Italia’

MeteoWeb

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – ?Il fashion è un asset fondamentale per l?Italia. Questa settimana della moda milanese è la conferma che oggi più che mai stiamo sviluppando le nostre aziende facendo leva sicuramente sulla bellezza del prodotto, ma anche su altre due direttrici fondamentali: il digitale e la sostenibilità”. Lo afferma Renzo Rosso, presidente del Gruppo Otb, a margine della sfilata di Marni all?ex Manifattura Tabacchi e alla chiusura della Milano Fashion Week. “È stato bello tornare a respirare l?aria della Milano Fashion Week questa settimana, ma soprattutto vedere un intero settore che si è rialzato per affrontare a testa alta la ripartenza”, continua Rosso.

Per il Gruppo Otb, che conta i marchi Diesel, Mm6 Maison Margiela, Jil Sander e Marni, “è stato il coronamento di un anno particolarmente sfidante durante il quale abbiamo registrato buonissimi risultati che ci permettono di guardare con ottimismo e fiducia al futuro, soprattutto per quanto riguarda il comparto del lusso”, spiega.

“Per il futuro dobbiamo imparare a costruire un solido legame tra la realtà e il mondo virtuale, questo è un investimento che ci permetterà anche di contenere i costi; e dobbiamo essere sempre più green perché siamo una delle industrie che in passato ha inquinato di più ed è giunto il momento di rimediare. È importante che l?intero settore si muova compatto lungo queste due direttrici perché è quello che il consumatore e le nuove generazioni ci chiedono”, conclude Rosso.