Pd: Letta disegna road map, sostegno Draghi e riforme, ‘a politiche 2023 per vincere’** (3)

(Adnkronos) – L’AMBIZIONE DI VINCERE NEL ’23 – Letta sprona la Direzione Pd sul traguardo delle politiche del prossimo anno. “Io vorrei che fossimo tutti convinti che noi dobbiamo avere -in questo arco di forze progressiste, democratiche, ecologiste, un arco di forze che vorremmo il più largo possibile – noi dobbiamo avere l’ambizione di vincere e non l’istinto di sopravvivere. Dobbiamo affrontare questo anno di avvicinamento alle politiche del 2021 avendo l’ambizione di vincere e non l’istinto di sopravvivere”. E sui temi con cui il Pd si presenterà al voto, Letta fa riferimento anche a quello dei diritti: “In questa legislatura non sarà semplice, ma alle elezioni noi parleremo agli italiani con grande forza delle priorità sui diritti. Tenteremo fino in fondo il tema del ddl Zan e quello della cittadinanza”.

CANDIDATI CON ‘GLI OCCHI DELLA TIGRE’ – “Noi dobbiamo avere l’ambizione di guidare, di vincere e lo dico con grande franchezza, lo dico da allenatore della squadra come è un po’ un segretario: io non so come, non so con quale legge elettorale e se come segretario avrò un ruolo nella scelta della squadra, ma se lo avrò, io guarderò ogni giocatore negli occhi e se vedrò gli occhi di tigre di chi vuole vincere lo metterò in campo, se vedrò negli occhi il pareggio allora lo metterò in panchina”, dice Letta citando un famoso dialogo di Rocky 3. Dice Apollo Creed a Rocky Balboa: “Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce e devi farti tornare quegli occhi”.

AGORA’ E ‘SASSOLI CAMP’ – “In estate faremo una sintesi delle proposte uscite dalle Agorà democratiche e lo faremo con una iniziativa che chiamo i ‘Sassoli Camp’: dieci campi in tutta Italia nei quali per alcuni giorni, contemporaneamente, mille democratici e democratiche, singoli cittadini e militanti, non iscritti a nessun partito, chi vorrà partecipare potrà farlo. Un un lavoro di costruzione e di democrazia partecipativa”, annuncia Letta spiegando che si sta lavorando anche a un festa nazionale ad hoc sulle Agorà in estate.