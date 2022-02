Pd: Letta, ‘più opportunità per le donne per un Paese più competitivo’

MeteoWeb

Roma, 28 feb (Adnkronos) – “Il vero motivo per il quale il nostro Paese è meno competitivo di altri è che il nostro Paese è meno giusto, ha disuguaglianze più marcate. Se fossimo un Paese con meno disuguaglianze, un Paese nel quale il concetto di uguaglianza fosse stato portato avanti con più efficacia, saremmo anche un Paese più competitivo”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento all’Agorà sulle opportunità per le donne nelle discipline tecnico-scientifiche.

“Nel nostro Paese deve trovare maggiore spinta la promozione delle opportunità per le donne italiane nel campo delle discipline tecnico scientifiche. Sappiamo i ritardi che abbiamo e lo sforzo per superarli fa parte del tentativo di rendere il nostro Paese più giusto e più competitivo”, ha spiegato il segretario del Pd sottolineando tra l’altro con il meccanismo delle Agorà una legge come quella approvata nella regione Lazio sul rafforzamento delle competenze delle donne in ambito scientifico può “diventare una proposta nazionale”.