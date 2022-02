Pnrr: Draghi, ‘giustizia amministrativa sarà all’altezza della sfida’

MeteoWeb

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza valorizza il ruolo della giustizia amministrativa e la rafforza per incrementarne la produttività e aiutarla a ridurre l?arretrato. Sono certo che l?intera magistratura amministrativa sarà all?altezza di questa sfida, per garantire la ragionevole durata del processo, anche per quanto riguarda il nuovo contenzioso”. Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento di apertura alla cerimonia al Consiglio di Stato.