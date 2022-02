Sci: Cdm, Goggia guida le azzurre nelle due discesa a Crans Montana

MeteoWeb

Roma, 23 feb. – (Adnkronos) – Archiviata l?esperienza olimpica, torna la Coppa del mondo femminile di sci alpino con le due discese femminili sulla pista di Crans Montana fissate per sabato 26 e domenica 27 febbraio alle ore 10.30, in diretta tv su Raisport. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi in accordo con il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato le seguenti atlete: Nadia Delago, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Elena Dolmen e la debuttante sul massimo circuito Monica Zanoner.

La squadra azzurra è stata brillante nella scorsa annata sulla pista Mont Lachaux, con Goggia che vinse entrambe le discese in programma ? terza consecutiva dopo quella del 2019 ? mentre Elena Curtoni fu terza. In passato, sempre in discesa, sono arrivati anche un secondo posto con Johanna Schnarf nel 2010 e un terzo posto con Nadia Fanchini nel 2008.

La discesa di domenica sarà l?ultima gara in calendario prima delle finali di Courchevel: al momento sono qualificate Sofia Goggia (prima in graduatoria con 400 punti davanti a Corinne Suter con 331 e Ramona Siebenhofer con 278), Nadia Delago è sesta con 218, Federica Brignone dodicesima con 135, Elena Curtoni sedicesima con 109 e Nicol Delago ventunesima a 82. Rimangono al momento escluse Francesca Marsaglia trentunesima con 30 ma ancora con qualche chances di scalare posizioni, Bassino 37esima a 9 e Karoline Pichler 45esima a 3.