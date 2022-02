Sciortino (Avedisco): “Vendita diretta business a cui si avvicinano in molti”

MeteoWeb

Roma, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Per il settore della vendita diretta il 2021 si è chiuso in positivo, come lo era stato nel 2020. Abbiamo avuto una crescita sia a livello di fatturato sia a livello di numero degli incaricati. In particolare, quest?ultimo dato è molto importante perché fa vedere che si tratta di un?attività viva, a questo modello di business si avvicinano infatti molte persone?. A dirlo Giuliano Sciortino, segretario generale Avedisco, intervenendo al 10° Forum della vendita diretta promosso da Avedisco, Associazione vendite dirette servizio consumatori. L?appuntamento, dal titolo: ‘Social media e social selling: l?evoluzione phigital della vendita diretta’, è stato ospitato dal Palazzo dell?Informazione di Roma.

“E? molto alta – sottolinea Sciortino – la percentuale di donne che conta il settore perché è un?attività molto flessibile. Hanno trovato un nuovo sbocco lavorativo molte donne che non sono riuscite a collocarsi dopo la maternità, oppure studentesse, ma anche in generale persone che hanno perso il lavoro”.

“E? un?opportunità lavorativa – spiega – trasversale aperta a chiunque, non ci sono barriere d?ingresso e questa è anche una delle forze della vendita diretta perché ci dà la possibilità di offrire un?opportunità concreta con delle aziende che sono sul territorio italiano da tanti anni che sviluppano il proprio business in maniera etica?.