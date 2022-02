Sport: atleti paralimpici nelle Fiamme Gialle, Pancalli ‘un sogno che diventa realtà’

MeteoWeb

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Le immagini di Ambra Sabatini, Martina Caironi, Oxana Corso, Luigi Beggiato e Giacomo Bertagnolli che firmano per le Fiamme Gialle già fanno parte della storia dello sport italiano e più in generale del nostro Paese. Si tratta dei primi atleti paralimpici che entrano a pieno titolo in un Gruppo Sportivo Militare. Dopo 20 anni finalmente il sogno comincia a diventare realtà. Oggi festeggiamo questo risultato ringraziando la Guardia di Finanza, a partire dal Comandante Generale Gen. Giuseppe Zafarana, e tutti coloro che si sono impegnati per il raggiungimento di questo obiettivo importante sul piano civile e sociale. Nei prossimi mesi anche gli altri Gruppi Sportivi dei Corpi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi dello Stato prenderanno parte a questo percorso che sono sicuro contribuirà a cambiare la percezione della disabilità e a diffondere una nuova cultura dei diritti”. E’ quanto dichiara Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico