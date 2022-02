Ucraina: Boniek, ‘oggi nel calcio non c?è posto per la Russia’**

MeteoWeb

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – ?Il mio pensiero va al popolo ucraino. Oggi nel calcio non c?è posto per la Russia, per un paese che ha invaso un altro paese. Secondo me non dovrebbero giocare nessuna competizione e non solo per un discorso sanzionatorio, ma anche per una questione di sicurezza. Basti pensare ai rischi legati agli spostamenti, a tutto ciò che concerne la logistica?. E’ la netta presa di posizione di Zbigniew Boniek, vicepresidente Uefa ed ex di Juve e Roma, entrato nella Hall of Fame della Figc nella categoria giocatore straniero al sito della Figc.