Ucraina: Cdm, 500mila euro a sostegno studenti, docenti e ricercatori

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Nel decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri “è stato istituito un apposito Fondo da 500 mila euro per finanziare misure di sostegno per studenti, ricercatori e docenti ucraini affinché possano svolgere le proprie attività presso università, istituzioni per l?alta formazione artistica, musicale e coreutica ed enti di ricerca italiani. Sono previsti tutti i mezzi per garantire loro il diritto allo studio, partendo dalle borse di studio”. Lo si apprende da Palazzo Chigi al termine della riunione del Cdm.