Ucraina: Chiellini, ‘guerra senza senso, il mio pensiero e la mia solidarietà al popolo ucraino’

Torino, 24 feb. – (Adnkronos) – “Il risveglio di questa mattina è stato sconvolgente e traumatico. Mi sono ritrovato inerme a guardare immagini a cui non sono stato in grado di dare un senso”. Così su Instagram il capitano della Juventus e della Nazionale Giorgio Chiellini. “Ho sperato fino all’ultimo che non si arrivasse a questo punto e che la crisi non degenerasse in un conflitto -aggiunge Chiellini-. Mi auguro che non si inneschi un effetto domino e che la diplomazia possa sanare una così grave frattura. Il mio pensiero e la mia solidarietà sono rivolti al popolo ucraino e a tutte le persone vittime di questa guerra”.