Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “In questi giorni, l?Unione Europea ha dato prova della sua determinazione e compattezza. Siamo pronti a misure ancora più dure se queste non dovessero dimostrarsi sufficienti o proporzionate al dramma che sta avendo luogo in questi giorni”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula al Senato per l’informativa urgente sul conflitto ucraino.