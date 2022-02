Ucraina: Fornaro, ‘inaccettabile violazione diritto internazionale’

MeteoWeb

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “L?escalation militare impressa dalla Russia con l?invasione dell?Ucraina è di una gravità assoluta e rappresenta un?inaccettabile violazione del diritto internazionale. La risposta della comunità internazionale deve essere ferma e netta contro un attacco senza giustificazioni”. Lo afferma il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro.

“La questione della sicurezza nel continente europeo -aggiunge- può e deve essere affrontata sui tavoli della diplomazia e non con i morti sulle strade delle città ucraine. Mai come in questo momento è necessaria un?azione straordinaria delle diplomazie di tutto il mondo per fermare un conflitto che richiama alla memoria i giorni più bui del secolo scorso?.