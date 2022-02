MeteoWeb

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Con l?ambasciatore ucraino in Italia. Per confermargli che vogliamo che l’Italia sostenga la resistenza Ucraina attraverso aiuto militare concreto e vogliamo colpire l?invasore russo con le sanzioni più pesanti possibile. #UcrainaLibera”. Così Enrico Letta su Instagram postando la foto dell’incontro con l’ambasciatore ucraino in Italia.