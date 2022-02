Ucraina: Letta, ‘diplomazia torni centrale, Russia ritiri truppe’

MeteoWeb

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Non posso non iniziare su un problema che ci terrorizza tutti: le truppe si ammassano ai confini della Ucraina. La guerra è davanti a noi con un rischio enorme”. Così Enrico Letta aprendo la Direzione del Pd.

“Deve tornare a parlare la diplomazia, bisogna che tutta la comunità internazionale sia forte nel convincere a fermarsi un’escalation così terribile e rischiosa. La Russia ritiri truppe che stanno portando terrore in Ucraina. La diplomazia torni centrale, l’Europa sia unita”.

Serve una nuova “Helsinky, una conferenza di pace di cui Russia deve essere attore imprescindibile. Ma tutti questo sarà possibile solo se oggi non parleranno armi ma le democrazia. Gli effetti di una guerra sarebbero tremendi sulla possibilità della ripartenza economica dopo la pandemia. Mando un messaggio di vicinanza a tutti nostri militari che sono impegnati, lo faccio tramite il nostro ministro Guerini”.