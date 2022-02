MeteoWeb

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Non ignoro che le sanzioni alla Russia avranno effetti molto pesanti per noi e tutta, ma non è più ammissibile fare affari coi russi. Per questo va sospeso il Patto di stabilità Ue finché dura la crisi. Perché interi settori, lavoratori, famiglie andranno aiutati”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta.