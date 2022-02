Ucraina: M5S, bene sostegno 110 milioni a Kiev

MeteoWeb

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Siamo al fianco della popolazione ucraina e gli aiuti che il ministro Luigi Di Maio ha appena deliberato, pari a 110 milioni di euro a favore di Kiev, ne sono una dimostrazione concreta. Abbiamo il dovere morale e politico di sostenere la popolazione ucraina che sta subendo la brutale invasione della Russia di Putin, quindi bene questo provvedimento che va nella giusta direzione”. Lo affermano i deputati M5S della commissione Esteri.

“Occorre lavorare senza sosta -aggiungono- per evitare pericolose escalation e limitare i danni. In queste ore, oltre alla diplomazia e a sanzioni proporzionate, bisogna aiutare la popolazione ucraina attraverso ingenti risorse finanziarie perché non possiamo lasciarla sola al proprio destino”.