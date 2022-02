MeteoWeb

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Come Coraggio Italia chiediamo al presidente del Consiglio Mario Draghi di venire in tempi rapidissimi in Aula alla Camera dei Deputati per una informativa urgente sulla drammatica questione ucraina. L?Italia è un grande Paese e con l?Europa ed i suoi alleati deve fare tutto il possibile per evitare che accada il peggio”. Lo afferma Marco Marin, capogruppo di Coraggio Italia alla Camera.