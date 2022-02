Ucraina: partiti chiedono Governo in Parlamento, Draghi segue evoluzione, pronto a riferire

MeteoWeb

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Dopo il lungo discorso con il quale il Presidente Russo, Vladimir Putin, ha annunciato il riconoscimento delle Repubbliche di Donetsk e Luhansk, immediate le reazioni delle forze politiche italiane, che hanno chiesto un’apposita seduta di Camera e Senato per discutere l’evolversi della situazione e conoscere gli orientamenti del Governo italiano.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ovviamente in queste ore sta seguendo gli sviluppi della crisi ed è pronto a riferire in Parlamento.