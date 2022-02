MeteoWeb

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “La sanzioni partiranno e la prima cosa da dire è che occorre un fondo Ue. L’Ue aveva messo 4,5 mld per la Brexit, nel momento in cui si sceglie la strada delle sanzioni bisogna stanziare un fondo che sia il doppio di quello stanziato per la Brexit. Non possano pagare le sanzioni le aziende”. Così Matteo Renzi al Messaggero.it con il direttore Massimo Martinelli.