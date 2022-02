MeteoWeb

Ginevra, 27 feb. (Adnkronos) – Sono 368mila i rifugiati che al momento hanno lasciato l’Ucraina dall’inizio dell’aggressione militare russa. Lo ha reso noto l’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, che in un tweet ha scritto che ”il numero dei rifugiati ucraini è appena stato aggiornato in base ai dati delle autorità nazionali. Il totale attuale è di 368mila e continua ad aumentare”.