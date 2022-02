Vigili Fuoco: Borghi (Pd), ‘bene rinnovo contratto, più certezze più sicurezza’

MeteoWeb

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “È stato firmato l’accordo per il rinnovo del contratto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 2019-2021. Come Partito democratico abbiamo seguito la questione con attenzione e impegno. Grazie a ministri e sindacati che hanno ben operato. Più certezze per Vigili del fuoco sono più sicurezza”. Così su Twitter Enrico Borghi, responsabile Politiche per la sicurezza nella segreteria nazionale del Pd.