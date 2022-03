Accadde oggi: l’11 marzo 2011 il devastante terremoto/tsunami del Tōhoku in Giappone

MeteoWeb

L’11 marzo del 2011 al largo della costa del Giappone, nella regione di Tōhoku, si verificava un terremoto magnitudo 9, con ipocentro ad una profondità di 30 km.

Il sisma, il più potente mai misurato dall’uomo in Giappone ed uno dei più forti di sempre da quando gli esseri umani effettuano le rilevazioni, provocò un enorme tsunami che creò estese devastazioni. L’onda penetrò per molti chilometri nell’entroterra antistante l’epicentro, spazzando via città, paesi, villaggi.

Un disastro che ha lasciato una profonda ferita in Giappone. A seguito dello tsunami si verificò inoltre un disastro nucleare presso la centrale nucleare di Fukushima.

In base ai dati ufficiali dell’Agenzia di Polizia, 15.900 persone sono morte durante il disastro, in maggior parte durante lo tsunami, mentre 2.523 risultano ancora disperse, prevalentemente nelle prefetture di Fukushima, Iwate e Miyagi. I decessi legati a disturbi mentali e allo stress sviluppati come conseguenza del disastro, secondo l’Agenzia per la Ricostruzione, ammontano a 3.784. Sebbene il numero degli sfollati si sia ridotto progressivamente da un massimo di 470.000, all’indomani dell’incidente, circa 38mila persone non hanno ancora fatto ritorno alle loro abitazioni.

Lo smantellamento dei tre reattori nucleari da parte del gestore dell’impianto, la Tokyo Electric Power (Tepco), va avanti con ritardi e secondo le ultime stime l’operazione sarà terminata non prima del 2041. L’inizio dello sversamento in mare dell’acqua contaminata necessaria a raffreddare i reattori, a oggi oltre un milione di tonnellate, è previsto dalla primavera del 2023.

Oggi il Giappone commemora l’11° anniversario dalla triplice catastrofe. Per la prima volta, da quest’anno il governo centrale non organizzerà un memoriale su scala nazionale ma lascerà alle singole municipalità la pianificazione di eventi per la ricorrenza annuale.